Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Hörschweiler - 16-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf regenasser Fahrbahn geriet am Montag ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Audi.

Gegen 13:00 Uhr befuhr der junge Mann die Landesstraße 398 aus Dornstetten kommend in Richtung Hörschweiler. In einer 90-Grad-Kurve auf die Kreisstraße 4701 rutschte dem jungen Fahrer das Hinterrad seines Zweirades weg. Dabei gerieten das Fahrzeug und vermutlich auch der 16-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem entgegenkommenden Audi eines 75-Jährigen kollidierten. Der Leichtkraftradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell