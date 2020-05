Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen/Heimsheim/Mühlacker - Mehrere Fälle von Drogen am Steuer durch Beamte des Polizeirevier Mühlacker festgestellt

Enzkreis (ots)

Am Wochenende haben Beamte des Polizeireviers Mühlacker mehrere Verstöße wegen Drogenbeeinflussung am Steuer festgestellt.

Am Samstagnachmittag fiel den Beamten in Knittlingen ein 20-jähriger Audi-Fahrer aufgrund seiner sehr langsamen Fahrweise auf. Der Mann fuhr teilweise auf der Freudensteiner Straße so langsam, dass sich eine längere Fahrzeugschlange hinter ihm bildete. Bei einer Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Am Sonntagnachmittag befanden sich die Beamten bei Heimsheim auf der Kreisstraße 4567 bei der Absicherung einer Ölspur, als sie auf einen herannahenden VW-Fahrer aufmerksam wurden. Der Fahrer bremste beim Erblicken der Beamten abrupt sein Fahrzeug ab und wendete. Die Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug hinter der nächsten Kurve mit offener Fahrertür, geparkt auf einem Grünstreifen feststellen. Bei einer fußläufigen Nachschau in näherer Umgebung fiel den Beamten ein Rascheln im Gebüsch auf. Hier entdeckten sie den Fahrer des VW. Der 22-Jährige gab gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Marihuana. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

In Mühlacker wurde auf einem Grillplatz im Wald am Abend eine Personengruppe kontrolliert. Zuvor hatte ein Zeuge ein Verkehrsdelikt gemeldet, das mit dieser Gruppe in Verbindung zu bringen war. Ein 24-Jähriger aus der Gruppe gab den Beamten sogleich zu verstehen, dass er der betreffende Fahrer sei. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Marihuana. Der junge Mann musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Alle drei Personen müssen nun mit Anzeigen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

