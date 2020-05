Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Am Freitagmorgen hat sich in Mühlacker-Enzberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 61-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr kurz vor 10 Uhr den Kreisverkehr in der Kanalstraße und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen, als sich auf Höhe der ersten Ausfahrt der Zusammenstoß mit dem Radfahrer ereignete. Die genauen Umstände des Unfallhergangs, vor allem aus welcher Richtung der 61-Jährige gefahren kam, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

