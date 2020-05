Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Glücklicherweise nur geringer Schaden nach Wurf mit Molotow-Cocktail in Richtung Polizeigebäude, Fahndung mit Polizeihubschrauber

Horb (ots)

Niemand verletzt wurde bei dem Versuch zweier Unbekannter, die am Freitagabend zwei brennende Flaschen in Richtung des Polizeireviers Horb geworfen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand dürften gegen 21.15 Uhr zwei maskierte Personen vom ersten Stockwerk des gegenüberliegenden Parkhauses in der Neckarstraße jeweils eine brennende Flasche in Richtung des Dienstgebäudes geworfen haben. Eine der Flaschen zerschellte wenige Meter vor dem Revier auf dem Boden und erlosch von alleine. Die andere geworfene Flasche dürfte an einem Baum hängen geblieben und vor dem Eingangsbereich einer Gaststätte aufgeschlagen sein. Hier wurde die Fassade durch Rußantragungen leicht beschädigt. Nach den beiden unbekannten Tätern, die in Richtung Marktplatz geflüchtet sein sollen, fahndete ein Großaufgebot der Polizei mit über 20 Streifenwagenbesatzungen und längerer Unterstützung des Polizeihubschraubers. Bisher erbrachten die intensiven Fahndungsmaßnahmen noch keinen Erfolg. Die Kriminaltechnik hat vor Ort die Spurensicherung übernommen. Bei den Tätern soll es sich um zwei jüngere männliche Personen unter 25 Jahren gehandelt haben. Beide waren dunkel gekleidet, trugen Basecaps und hatten dunkle Bandana-Masken mit weißer Schrift über Mund und Nase gezogen. Einer der Täter soll etwa 180 cm groß und der andere etwas kleiner gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an den rund um die Uhr besetzten Kriminaldauerdienst unter 07231/186-4444 oder an das Polizeirevier Horb unter 07451/96-0.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell