POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Nach bewaffnetem Überfall auf Bank-Filiale veröffentlicht die Polizei Bilder der Täter

Zu dem am Montag, 27.04.2020, begangenen Banküberfall in der Eutinger Hauptstraße fahndet die Polizei nunmehr mit Bildern der Überwachungskamera. Wie berichtet, betraten die bislang unbekannten Täter mit aufgesetzten Motorradhelmen gegen 12.25 Uhr die Bank. Da ihnen die Angestellte, trotz vorgehaltener Schusswaffe, an dem provisorisch eingerichteten Kassenschalter kein Geld aushändigte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute in unbekannter Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen führten diese bislang nicht zum Erfolg. Unter den wenigen bisher eingegangenen Hinweisen, gab es noch keine heiße Spur. Anhand der nunmehr veröffentlichten Fahndungsbilder können die Täter wie folgt beschrieben werden: Beide männliche Personen hatten eine normale Statur, waren zwischen 170 und 180 cm groß und trugen beide blaue Jeanshosen. Der Waffenträger mittleren Alters trug einen schwarzen Helm, eine schwarze, hüftlange Jacke, graue Handschuhe und dunkle Schuhe. Ferner führte er eine blaue Sporttasche mit sich. Der zweite Täter war jünger als der erste Täter und trug neben seinem weißen Motorradhelm eine auffallend weiß-blau-schwarze Lederjacke mit dem Schriftzug "Dainese" und weiße Turnschuhe.

Die Ermittler erhoffen sich mit der Veröffentlichung der Bilder den entscheidenden Schritt weiterzukommen und bitten Hinweisgeber unter Telefon 07231 186-4444 um ihre Meldung. Achtung: Die Bilder finden sich unter dem Link des LKA Baden-Württemberg:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-versuchter-bankraub/ ?

