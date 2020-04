Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Festnahme nach Tankstellenüberfall im Januar

Am Mittwoch nahm die Pforzheimer Kriminalpolizei einen 19-jährigen Deutschen fest, der im dringenden Verdacht steht, am 20. Januar einen Tankstellenüberfall in Pforzheim begangen zu haben.

Am besagten Tag betrat gegen 04:50 Uhr ein Mann das Gelände der Tankstelle bei der Anschlussstelle Pforzheim-Nord. Nachdem er sich eine Sturmmaske übergezogen hatte, betrat er den Verkaufsraum, bedrohte den anwesenden Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte öffnete nach Aufforderung die Registrierkasse, aus welcher der Täter Bargeld entnahm. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute in einem silbernen Audi A3 über die Bundesstraße 294 in Richtung Bauschlott.

Die Ermittlungen ergaben, dass das beim Überfall verwendete Fahrzeug zuvor bei einer Pforzheimer Autowerkstatt gestohlen wurde. Das Fahrzeug konnte Ende Januar stark beschädigt in einem Waldstück in Bayern aufgefunden werden.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des mit Haftbefehl gesuchten, dringend Tatverdächtigen.

Der 19-Jährige konnte am Mittwochnachmittag von mehreren Polizeikräften zusammen mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung in Huchenfeld angetroffen und festgenommen werden. Bei der Festnahme musste kurzfristig Pfefferspray eingesetzt werden, dabei wurde aber niemand verletzt.

Während die beiden anderen Personen nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurden, wird der dringend Tatverdächtige im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

