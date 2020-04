Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 44-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Pforzheim (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr. Der Mann sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem er auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen worden war.

Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle durch die Flucht zu entziehen. Der 44-Jährige verließ in der Folge die Autobahn bei der Anschlussstelle Pforzheim-Ost und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 10 in Richtung Innenstadt Pforzheim. Am Ortseingang Pforzheim wendete der Mann sein Fahrzeug und raste auf der Bundesstraße 10 in Richtung Mühlacker. In Niefern-Vorort bog an der sogenannten "Atlantiskreuzung" nach links in Richtung Kieselbronn trotz Rotlicht an der Ampel ab. Die Verfolgung zog sich dann über die Kreisstraße 4528 zunächst in Richtung Pforzheim. An einer polizeilichen Straßensperre wich der Mann aus und fuhr in Richtung Pforzheim-Eutingen weiter.

Auf der Julius-Heydegger-Straße konnte das Fahrzeug schließlich mittels eines Stopp-Sticks zum Anhalten gezwungen werden. Beim Überfahren des Stopp-Sticks wurden am Mercedes zwei Reifen beschädigt.

Der 44-Jährige konnte festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

An den Fahndungs- und Verfolgungsmaßnahmen waren rund zehn Streifenwagen beteiligt. Während der Verfolgung wurden Geschwindigkeiten bis 200 km/h erreicht.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des 44-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Pforzheim, Tel. 07231 12581-0, in Verbindung zu setzen.

