POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Hoher Schaden: Einbruch in Ladengeschäft

Neuenbürg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagfrüh gegen 04.25 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts in der Schwarzwaldstraße. Die Täter konnten über hundert Markenbrillen entwenden. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang erfolglos. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Schaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

