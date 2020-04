Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Hoher Schaden nach Sachbeschädigung

Bad Herrenalb (ots)

Unbekannte verursachten in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch einen Schaden von etwa 5000 Euro an einer Schule in Rotensol. Die Unbekannten warfen mit Steine mehrere Fenster ein und verursachten einen Sachschaden. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Tatzeit kann von 15.10 Uhr bis 07.00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

