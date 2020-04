Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind aufgrund von Farbschmierereien zu beklagen, die in den vergangenen Tagen in der Pforzheimer Süd- und Südweststadt begangen wurden. In den Farben rot, schwarz und blau wurde mittels eines Edding oder Squeezer-Markers überwiegend auf Verteilerkästen, Trafohäuschen oder Fassaden die Tags: hydrO, buz und bounze aufgemalt.

Die insgesamt rund 40 durch die Polizei dokumentierten Schmierereien wurden überwiegend in folgenden Straße festgestellt: Gustav-Rau-Straße, Schwarzwaldstraße, Liebfrauenstraße, Elisabethstraße und Kurt-Schumacher-Straße. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

