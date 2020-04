Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Wenig Beute gemacht, aber viel Schaden hinterlassen: Einbrecher dringen in Kirchengebäude und Pflegestation ein

Nagold (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende in ein kirchliches Gebäude sowie eine Pflegestation in Nagold eingedrungen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 7:45 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster des Verwaltungsgebäudes der evangelischen Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße auf und gelangten so ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam verschiedene Türen und durchsuchten eine Vielzahl von Schränken. Letztlich erbeuteten die Einbrecher nur einen geringen Bargeldbetrag, hinterließen jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Im nahezu selben Zeitraum, von Sonntag, 20:15 Uhr, bis Montag, 6:00 Uhr, haben sich Einbrecher Zutritt in die ebenso in der Bahnhofstraße befindliche Johanniter Pflegestation verschafft. Auch hier hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Nachdem sie im Inneren mehrere Räume und Schränke durchsucht sowie unter anderem eine Türe und eine Schublade aufgehebelt hatten, flohen die Täter mit einer Beute von mehreren Hundert Euro. Auch in diesem Fall wiegt der Sachschaden, den sie verursachten, mit rund 3.000 Euro deutlich schwerer, als die gestohlene Menge an Bargeld.

Aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs sowie der Vorgehensweise liegt der Schluss nahe, dass es sich bei den beiden Einbrüchen um dieselben Täter handeln könnte.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07452 93050 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell