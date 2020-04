Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Tödlicher Motorradunfall

Empfingen (ots)

Am Montag kam es auf der Kreisstraße 4766 zwischen den Ortsteilen Dommelsberg und Wiesenstetten zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Wiesenstetten, als er, aus noch bislang unbekannter Ursache, auf einen vor ihm fahrenden BMW auffuhr. Der 34-jährige BMW-Fahrer bog kurz vor der Kollision von einer Hofausfahrt auf die Kreisstraße nach links, ebenfalls in Richtung Wiesenstetten, ein. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zwecks Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 4766 für mehrere Stunden gesperrt werden. An beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Neben einem Notarzt- und Rettungswagen, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Sachbearbeitung wurde durch die Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt übernommen.

Simone Unger, Pressestelle

