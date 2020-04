Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Bei Verkehrsunfall: Fahrerin eines Elektrofahrrads leicht verletzt

Bad Herrenalb (ots)

Am Samstagmittag hat sich in Bad Herrenalb ein Unfall ereignet, bei dem die 54-jährige Fahrerin eines Elektrofahrrads leicht verletzt wurde.

Die Fahrradfahrerin war gegen 13:30 Uhr zusammen mit ihrem Mann auf dem Radweg von Richtung Karlsruhe kommend nach Bad Herrenalb unterwegs und fuhr, nachdem der Radweg geendet hatte, auf dem Gehweg in der Ettlinger Straße weiter. Genau diesen Gehweg musste eine 64-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen überqueren, um vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts auf die Fahrbahn zu kommen. Als die 64-Jährige den Mann auf seinem Elektrofahrrad erblickte, wartete sie und ließ ihn vorbeifahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah die Autofahrerin jedoch offenbar die dahinterfahrende 54-Jährige, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß kam und die Radfahrerin stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

