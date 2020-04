Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unbekannter zerschneidet Zaun von Pferdekoppel

Calw (ots)

Von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in Calw-Altburg sich am Zaun einer Pferdekoppel zu schaffen gemacht und dadurch verursacht, dass ein Pferd auf die Straße lief.

Im Zeitraum zwischen 19:30 und 2:00 Uhr zerschnitt der Täter den Zaun an diversen Stellen. In der Folge gelangte eines von mehreren Pferden von der Koppel im Hauswiesenweg auf die Straße, wo es glücklicherweise noch entdeckt wurde, bevor es Schaden nahm. Unbeteiligte wurden nicht gefährdet. Der Schaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell