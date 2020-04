Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Gartenhüttenbrand: Hinweise auf Brandstiftung

Neubulach (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in Neubulach zu einem Gartenhüttenbrand, der dank einer aufmerksamen Zeugin noch in der Entstehungsphase entdeckt und dadurch wohl schlimmeres verhindert wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 22:50 Uhr und 23:07 Uhr in der Julius-Heuß-Straße in den Garten eines dortigen Anwesens begeben und eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Das Feuer war offenbar unter einem Fenster entzündet worden. Kurze Zeit später entdeckte eine vorbeifahrende Zeugin entlang der Gartenhütte aufsteigende Rauchschwaden und wählte umgehend den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr löschte rasch das Feuer und konnte somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu wenden.

Lena Bischoff, Pressestelle

