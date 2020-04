Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Pforzheim (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, war am Freitag die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich.

Gegen 13.30 Uhr wollte eine 59-jährige Volvo-Fahrerin an der Kreuzung Güterstraße/Christophallee nach links in die Christophallee einbiegen. Gleichzeitig querte eine 76-jährigen Peugeot-Fahrerin die Güterstraße in westliche Richtung. Auf der Kreuzung kam es zum Unfall, bei welchem beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt.

