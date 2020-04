Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pferd beschädigt parkenden Pkw

Altensteig/Landkreis Calw (ots)

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr ritt eine 57jährige Frau mit ihrem Pferd über einen Waldparkplatz, in der Nähe der Landesstraße 362. Das Pferd schreckte plötzlich auf, trat aus und traf dabei einen geparkten BMW. Während Ross und Reiterin unverletzt blieben, entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

