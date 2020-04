Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Calw (Bad Herrenalb) Brand (Dachstuhlbrand) einer leerstehenden ehemaligen psychosomatischen Klinik im Ortsteil Kullenmühle

Bad Herrenalb (ots)

Heute gegen 00.30 Uhr wurde durch mehrere Anwohner ein brennender Dachstuhl in der Bernbacher Straße gemeldet. Bei Ankunft der freiwilligen Feuerwehr stand der Dachstuhl des ehemaligen Klinikgebäudes bereits in Vollbrand und Flammen schlugen aus dem Dach. Das Dach des unbewohnten und seit 30 Jahren leerstehenden Gebäudes geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Eine kriminaltechnische Untersuchung kann vermutl. erst im Laufe des folgenden Tages erfolgen, da Glutnester immer wieder aufflammten. Die Löscharbeiten gehen bis in die Morgenstunden weiter. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren 6-stelligen Bereich bewegen. Die freiwillige Feuerwehr Herrenalb mit allen Abteilungen und Dobel war mit 100 Mann und 13 Fahrzeugen vor Ort.

