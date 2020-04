Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unbekannter beschädigt Auto: Polizei sucht Zeugen

Bad Herrenalb (ots)

Ein noch Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Bad Herrenalb ein geparktes Auto mutwillig beschädigt.

Der Mitsubishi war auf einem Privatparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt, als der Täter gegen 2:45 Uhr dagegen trat und einen Sachschaden von über 1.000 Euro daran verursachte. Eine Zeugin sah in der Folge zwei Personen in Richtung Ettlinger Straße davonrennen. Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen darum, sich unter Telefon 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell