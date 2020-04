Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte entwenden Roller und Motorrad

Pforzheim (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag haben in Pforzheim Unbekannte einen Roller sowie ein Motorrad gestohlen.

Der Motorroller der Marke Pegasus in Farbe Blaumetallic war mit Lenkradschloss gesichert in der Bürgerstraße in Brötzingen abgestellt, als die Diebe ihn entwendeten. In der nur wenige Meter entfernten Amalienstraße befand sich das ebenso ordnungsgemäß verschlossene rote Motorrad der Marke Honda, welches gleichfalls zur Beute der vermutlich selben Täter wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

