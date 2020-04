Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA in Pforzheim und des PP Pforzheim (PF) Pforzheim - 20-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln festgenommen

Pforzheim (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde am Mittwoch ein 20 Jahre alter Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen diesen erließ. Der gambische Staatsangehörige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Auf die Spur des 20-Jährigen war die Polizei am frühen Dienstagabend gekommen. Gegen 17:30 Uhr fiel einer Fußstreife der Polizei im Benckiserpark in Pforzheim eine auf der Wiese sitzende, dreiköpfige Männergruppe auf. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden beim Tatverdächtigen Marihuana, Ecstasytabletten sowie Kokain aufgefunden. Außerdem stellten die Beamten weitere Utensilien sicher, die auf ein unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln schließen lassen. Der 20-Jährige wurde deshalb noch vor Ort von den Einsatzkräften festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Pforzheim dauern an.

