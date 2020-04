Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Passant bedroht und beleidigt - Täter mit rund 3,5 Promille festgenommen

Bad Herrenalb (ots)

Ein 37-jähriger Mann bedrohte am Mittwochabend einen 57-jährigen Passanten im Bereich des Rathausplatzes mit einem Messer. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt und der Angreifer konnte kurz nach der Tat durch die Polizei festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen traf der stark alkoholisierte Tatverdächtige gegen 20:50 Uhr am Rathausplatz auf den 57-Jährigen und beleidigte ihn mit Schimpfwörtern. Währenddessen hielte er ein Messer in der Hand und machte damit Stichbewegungen in Richtung des Passanten. Während der so Angegriffene flüchten konnte, verständigten mehrere Zeugen die Polizei. In der Folge verschwand der Angreifer in einem Hauseingang, weshalb die Einsatzkräfte das entsprechende Gebäude überprüften. Er konnte auch tatsächlich dort entdeckt und festgenommen werden. Neben dem Taschenmesser wurde in seinem Rucksack noch ein Stock aus Holz gefunden. Der polizeibekannte Mann musste eine Blutprobe abgeben und bis zur Ausnüchterung in einer Zelle bleiben. Es erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.

