POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Nachtrag zum Unfallhergang mit tödlich verletztem Krad-Fahrer

Zwischenzeitlich liegen weitere Erkenntnisse zum Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang in Bildechingen vor. Wie berichtet, fuhr am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, der 35-jährige Zweiradfahrer auf der Kreisstraße 4708 von Bildechingen nach Mühlen und überholte am Ortsausgang den vor ihm fahrenden PKW trotz Gegenverkehr. In Folge dessen kollidiert der Kradfahrer mit dem entgegenkommenden 79 Jahre alten Mercedes-Fahrer. Das Kraftrad wurde nach links neben die Fahrbahn auf eine Wiese geschleudert und brannte komplett aus. Der 35-jährige Zweirad-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Mercedes wurde nach links abgewiesen und kam nach etwa 50 Meter auf einem neben der Fahrbahn verlaufenden Wiesenstück zum Stillstand. Auch dieses Fahrzeug brannte vollständig aus, wobei sich der 79 Jahre alte Fahrer noch eigenständig aus seinem PKW befreien konnte. Der Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt in einer Klinik aufgenommen.

Zur weiteren Klärung wurde ein Unfall-Sachverständiger hinzugezogen. Die zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen und Spurenauswertungen ergaben, dass sich der Kollisionspunkt der Fahrzeuge fast mittig der Fahrbahn befand. Demnach dürfte der Überholvorgang des Motorradfahrers noch nicht abgeschlossen gewesen sein. Vielmehr wird entgegen der Ursprungsmeldung davon ausgegangen, dass der Mercedes-Lenker noch unmittelbar vor dem Zusammenstoß nach links ausweichen wollte, um den folgenschweren Unfall mit dem Zweiradfahrer zu vermeiden.

