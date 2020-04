Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Horb - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Krad-Fahrer

Horb (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, ereignete sich in Horb Ortsausgang Bildechingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Kraftrades der Marke KTM tödlich verletzt wurde. Der 35jährige Zweiradfahrer aus Horb fuhr auf der K 4708 von Bildechingen nach Mühlen und überholte am Ortsausgang einen Pkw. Nachdem der Überholvorgang ordnungsgemäß abgeschlossen war, schätzte der entgegenkommende Mercedes-Fahrer die Situation falsch ein und zog auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Krad kam. Der Mercedes fing nach der Kollision sofort Feuer und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Der 79jährige Mercedes-Fahrer aus Horb wurde schwer verletzt.Der Zweirad-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme schaltete die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell