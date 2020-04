Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Fahrer eines Elektrofahrrads bei Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Am Montagabend hat sich in Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der 35-jährige Fahrer eines Elektrofahrrads verletzt wurde.

Der 35-Jährige war mit seinem Elektrorad gegen 18:45 Uhr auf der Breslauer Straße unterwegs, hinter ihm fuhr eine 24-jährige Autofahrerin. Die 24-Jährige, welche nach derzeitigem Stand der Ermittlungen offenbar erkannte, dass der Fahrradfahrer in Schlangenlinien fährt, wollte diesen überholen, was sie mit einem langen Hupen ankündigte. Gerade als sie nach links ausscherte, fuhr offenbar auch der 35-Jährige stark nach links, sodass es trotz Ausweichversuchs der Autofahrerin zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam und der Radfahrer stürzte. Er musste mit Verletzungen an der Hüfte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto der 24-Jährigen entstand Sachschaden, der bislang noch nicht genau beziffert werden kann. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei dem Radfahrer fest, dass er alkoholisiert ist. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim dauern an.

