POL-Pforzheim: (CW) Calw - Ein versuchter und zwei vollende Einbrüche: Cafe, Büro und kirchliche Einrichtung das Ziel

Von Montag auf Dienstag sind drei verschiedene Objekte in Calw das Ziel von Einbrüchen geworden.

Im Zeitraum zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstag, 12:15 Uhr, versuchte ein noch Unbekannter, gewaltsam in ein Cafe am Marktplatz einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang.

Mehr Erfolg hatte ein gleichfalls Unbekannter, der in die Büroräumlichkeiten einer ebenso am Marktplatz befindlichen Anwaltskanzlei eindrang. In der Zeit zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, hebelte der Einbrecher ein Fenster des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zugang in die Kanzlei. In der Folge durchsuchte er mehrere Räume und brach eine Geldkassette auf, aus welcher er einen kleineren Bargeldbetrag entwendete.

Im nahezu selben Zeitraum, zwischen 21:00 Uhr und 6:00 Uhr, wurde auch in das Haus der Kirche in der Badstraße eingebrochen. Auch hier hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort brach er Zimmertüren auf und durchsuchte ebenfalls mehrere Räume. Ohne etwas zu stehlen, ergriff der Täter hier dann die Flucht.

In allen drei Fällen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro beläuft.

Aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs sowie der Vorgehensweise liegt der Schluss nahe, dass es sich bei den Einbrüchen um denselben Täter handeln könnte.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07051 1613511 zu melden.

