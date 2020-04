Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall oder war alles nur vorgetäuscht? Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich in Freudenstadt ein besonderes Verkehrsereignis zugetragen, das die Unfallermittler der Polizei nun zu klären haben.

Der 55-jährige Fahrer eines VW Caddy war gegen 16 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte Freudenstadt unterwegs und wollte dann nach links in die Reichstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überquerten ein 32-jähriger Fußgänger und dessen Begleiter die Fahrbahn der Bahnhofstraße, sodass der 55-Jährige warten musste. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hupte der Caddy-Fahrer dann offenbar, um die anscheinend langsam die Straße querenden Fußgänger dazu zu bringen, schneller zu gehen. Bei dem, was dann geschah, gehen die Schilderungen der Beteiligten weit auseinander. Laut dem Fußfänger soll es, nachdem der Autofahrer schon in die Reichstraße abgebogen war, zu einem Unfall gekommen sein. Hierbei sei er von dem Wagen angefahren und zu Boden geworfen worden. Der Caddy-Fahrer hingegen bestritt diese Version des Hergangs und gab seinerseits an, dass der Fußgänger sich durch das Hupen provoziert gefühlt und dann provokativ aufs Fahrzeug geworfen hätte. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten vor Ort keine Spuren in Form von sichtbaren Verletzungen des Fußgängers, welcher Schmerzen geltend machte, oder Beschädigungen am Auto feststellen. Je nach Ergebnis der Ermittlungen müssen die Beteiligten nun damit rechnen, entweder wegen fahrlässiger Körperverletzung im Falle des Autofahrers oder wegen eines vorgetäuschten Unfalls im Falle des Fußgängers belangt zu werden.

Zur weiteren Aufklärung sucht die Außenstelle der Verkehrspolizeiinspektion in Freudenstadt nun Zeugen. Diese, insbesondere der Fahrer eines Wagens, welcher direkt hinter dem VW Caddy fuhr, werden gebeten, sich telefonisch unter 07441 5360 bei der Polizei zu melden.

