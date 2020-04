Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 47-Jähriger nach Kollision leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug am Montagmittag ein 47-Jähriger VW-Fahrer in Mühlacker davon, als ein Audi-Fahrer mit dem verkehrsbedingt haltenden VW kollidierte.

Die Beteiligten befuhren gegen 11:30 Uhr hintereinander die Goldshaldenstraße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 47-Jahre alte VW-Fahrer nach rechts auf die Hindenburgstraße abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt im Einmündungsbereich anhalten. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 66-jährige Audi-Fahrer die Situation falsch einschätzte und deshalb den wartenden VW-Fahrer überholte. Infolgedessen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der 47-Jährige klagte am Unfallort über Schmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 5.000 Euro.

