Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall am Kreisverkehr: 90-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 9.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Pforzheim ereignete.

Eine 47-jährige Ford-Fahrerin war gegen 10:20 Uhr auf der Hachelallee in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs. An einem Kreisverkehr angekommen, bremste sie ihren Wagen aufgrund eines Rückstaus ab. Im weiteren Verlauf fuhr ein vor ihr wartender 61-jähriger VW-Fahrer an ehe er erneut abbremsen musste. Die 47-Jährige erkannte offenbar die Situation zu spät und fuhr dem Wagen des 61-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 90 Jahre alte Beifahrerin im Ford leicht am Oberkörper verletzt.

