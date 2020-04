Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Einbrecher dringt in Gemeinschaftsschule ein

Schopfloch (ots)

Von Freitag auf Samstagabend ist ein Unbekannter in die Gemeinschaftsschule Schopfloch eingedrungen.

Der Täter hebelte ein Fenster des Gebäudes in der Schulstraße auf und verschaffte sich so Zutritt in ein Klassenzimmer. Dort brach er unter anderem mehrere Schränke auf und durchwühlte sie. Ohne etwas zu entwenden flüchtete er danach unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen darum, sich unter 07451 960 zu melden.

