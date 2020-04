Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Einbruch in Tankstelle

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 03:30 Uhr, in eine Tankstelle in der Eutinger Straße in Pforzheim eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Verkaufsraum, indem sie mit einem oder mehreren Sandsteinen ein großes Loch in eine gläserne Schiebetür schlugen. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter 07231 186-3211, zu melden.

