Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannter Täter schlug am Sonntag, gegen 13.30 Uhr in der Steubenstraße die Seitenscheibe eines geparkten Renault ein und entwendete den Geldbeutel, welcher im Fußraum lag. Im Geldbeutel befanden sich neben Ausweis- und Kartendokumente auch ein geringer Bargeldbetrag. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa auf 300 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 186 3311, in Verbindung zu setzen.

