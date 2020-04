Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfall zwischen zwei Radfahrern

Calw (ots)

Am Freitagmittag erlitt ein 60-jähriger Radfahrer im Neuwiesenweg, in Nagold, leichte Verletzungen, als er mit dem Fahrer eines Mountainbikes zusammenstieß. Der 60-jährige befuhr den Neuwiesenweg mit seinem Elektrofahrrad. Ein 18-jähriger Mountainbike Fahrer bog zeitgleich aus einer Grundstückseinfahrt auf den Weg ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Radfahrer. Der 60-jährige Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und durch einen Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

