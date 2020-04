Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen-Göbrichen - Auftreten eines Exhibitionisten

Neulingen (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2020, trat auf einem Feldweg "Am Wolfsbaum" in Göbrichen ein Exhibitionist auf. Gegen 17.15 Uhr war eine 28-Jährige zu Fuß in Richtung Hauptstraße unterwegs und konnte links von ihr auf dem dortigen Feldweg einen Mann feststellen. Dieser nahm Blickkontakt mit der Frau auf und manipulierte bei leicht heruntergelassener Hose mit beiden Händen an seinem erigierten Geschlechtsteil. Die Frau ging daraufhin schneller in die entgegengesetzte Richtung und wurde dabei von der männlichen Person verfolgt, bis sie ihn aus dem Sichtfeld verlor. Die 28-Jährige erstattete am nächsten Tag Anzeige. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er soll nicht auffällig groß bzw. klein gewesen sein und war zwischen 50 und 70 Jahre alt. Er wird etwas kräftig und mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Er hatte kurze graue Haare und trug ein blaues T-Shirt und eine graubraune Hose. Wer hierzu weitere sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Kriminaldauerwache in Pforzheim unter 07231/186-4444.

