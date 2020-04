Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Erneut Eierautomat aufgebrochen und hohen Sachschaden angerichtet

Althengstett (ots)

Wie bereits am Wochenende vor drei Wochen wurde erneut im Zeitraum von Samstag auf Sonntag ein Eierautomat an der Kreisstraße 4452 in Neuhengstett im Gewann "Hinter dem Wald" aufgebrochen. Abermals gelangten die unbekannten Täter bei ihrem gewaltsamen Vorgehen nur an relativ wenig Bargeld, hinterließen aber wiederholt mit geschätzten 6.000 Euro einen deutlich größeren Sachschaden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

