Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Unfallverursacher leicht verletzt und unter Alkoholeinwirkung

Loßburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein Autofahrer in der Freudenstädter Straße, nachdem er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 53 Jahre alte Dacia-Fahrer die Freudenstädter Straße aus Freudenstadt kommend in Richtung Dornhan. Nach bisherigem Kenntnisstand soll er auf Höhe von Hausnummer 27 aus nicht näher bekannten Gründen das Bewusstsein verloren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug prallte gegen eine Mauer an der es zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 53-Jährigen Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte die Vermutung und ergab einen Wert von über 0,7 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Sein Fahrzeug wurde mit einem Unfallschaden von 8.000 Euro abgeschleppt.

