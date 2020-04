Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Hydraulischer Abbruchhammer von Baustelle gestohlen

Niefern (ots)

Ein hochwertiges Arbeitsgerät wurde am Donnerstag von einer Baustelle in Niefern entwendet, wobei mit dem Diebstahl ein weißer Fiat-Kleintransporter in Verbindung gebracht wird. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte gegen 17.30 Uhr der grüne, hydraulische Abbruchhammer, mit einem Zeitwert von rund 5.000 Euro, von der Baustelle in der Enzberger Straße gestohlen worden sein.

Noch nicht abschließend gesichert ist, ob der etwa 250 Kilogramm schwere Abbruchhammer von mehreren Personen in einen weißen Fiat-Kastenwagen mit Darmstädter Kennzeichen geladen worden sein könnte. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich unter Telefon 07041/9693-0 bitte an das Polizeirevier Mühlacker.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell