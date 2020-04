Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Fahrzeug prallt gegen Hauswand: 86-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Maulbronn (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in Maulbronn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 86-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Die 86-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 16:15 Uhr in der Pforzheimer Straße unterwegs und bog nach rechts in den Talweg ein. Nach bisherigem Sachstand verlor die Autofahrerin wohl aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge überfuhr sie eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Mülltonne und letztlich gegen ein Geländer, hinter welchem es rund zwei Meter in die Tiefe ging. Der Mercedes stürzte den Absatz hinunter ehe er an eine Hauswand prallte und zum Stehen kam. Die 86-Jährige wurde durch einen hinzugezogenen Notarzt erstversorgt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

