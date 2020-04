Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet, Verkehrsunfall auf Kreuzung

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ein Verkehrsunfall, bei dem eine rote Ampel missachtet wurde und ein Sachschaden von 15.000 Euro entstand.

Um kurz vor 09.00 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Wurmberger Straße in Fahrtrichtung Wurmberg. An der Unfallstelle wollte er nach links auf die Anschlussstelle Pforzheim Süd der Autobahn 8 abbiegen. Als für ihn die Lichtzeichenanlage "Grün" zeigte, fuhr er an und bog nach links ab. Gleichzeitig fuhr ein 49 Jahre alter Caddy-Fahrer auf der Wurmberger Straße in Fahrtrichtung Pforzheim und dürfte das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich der Kreuzung. Verletzt wurde keiner der Fahrzeugführer. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste wegen auslaufender Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gereinigt werden.

