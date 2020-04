Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr in der Dorfstraße in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Dachgeschoss des Hauses aus. Im Vier-Parteien-Haus sind die oberen zwei Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die darunterliegenden Wohnungen wurden ebenfalls beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei war mit vier Streifenwagen im Einsatz. Der Gebäudeschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell