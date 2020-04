Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Unfall mit dem Motorrad: 19-Jähriger verletzt

Altensteig (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich bei Altensteig ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.

Der 19-Jährige war kurz vor 16 Uhr auf der Kreisstraße 4335 von Aichhalden kommend in Richtung Berneck unterwegs. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verlor er in einer Rechtslinkskurve die Kontrolle über sein Krad und kam dabei zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 19-Jährige einen Bruch des Oberschenkels und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

