POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Defibrillator gestohlen

Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass ein an der Fassade des Stadthauses am Marktplatz angebrachter Defibrillator samt Tasche und Reanimationsmittel entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der sogenannte automatisch externe Defibrillator ungenutzt von der Nordfassade entnommen worden. In der gestohlenen AED-Tasche befanden sich weiterhin diverse Reanimationsmittel, eine Notfall-Beatmungsmaske und Handschuhe im geschätzten Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Freudenstadt unter Telefon 07441/536-0.

