POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Bis zu 105 km/h zu schnell: Polizei erwischt mehrere Raser

Hohe Bußgelder und mehrere Fahrverbote sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim am Samstag auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld.

Vom Nachmittag bis in die Abendstunden hinein kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Autos und Motorräder auf die Einhaltung der dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Den negativen Spitzenplatz bei den Kontrollergebnissen nahm dabei ein 27-jähriger Renaultfahrer ein, der trotz Führerscheins in Probezeit mit sage und schreibe 205 km/h von den Beamten gemessen wurde. Auch der 53-jährige Fahrer eines BMW-Motorrades mit gemessenen 173 km/h sowie ein 59-jähriger Porschefahrer mit 152 km/h reihten sich in die wenig rühmliche Kette ein. Insgesamt stellten die Beamten sechs bedeutende Geschwindigkeitsverstöße fest - Anzeigen werden folgen.

