Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tankstellenräuber verletzt zwei Angestellte

Pforzheim (ots)

Am frühen Ostermontag überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Pforzheimer Nordstadt und verletzte dabei zwei Angestellte mit Pfefferspray.

Der mit Pistole und Pfefferspray ausgerüstete und maskierte Mann betrat um kurz nach 06.00 Uhr die Tankstelle in der Wilferdinger Straße und ging zielgerichtet zum Kassenbereich. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte gerade die Schichtwechsel-Übergabe der beiden weiblichen Angestellten. Drohend unter Vorhalt seiner Waffen forderte er von den beiden Frauen im Alter von 21 und 30 Jahren Bargeld aus der Kasse. Um seine Opfer weiter einzuschüchtern, sprühte er zunächst der 30-Jährigen und im Anschluss auch deren Kollegin Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin warf eine der Angestellten das wenige in der Kasse befindliche Bargeld in die vom Täter vorgehaltene Plastiktüte. Im Anschluss ging der Mann in unbekannte Richtung flüchtig. Die beiden Frauen erlitten durch das Pfefferspray Augenreizungen und Atemnot. Sie wurden durch verständigte Rettungskräfte erstbehandelt und in einer Klinik ambulant versorgt. Eine groß angelegte, sofort eingeleitete Fahndung mit insgesamt 16 Streifenwagenbesatzungen führte bislang nicht zum Erfolg. Der gesuchte männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 bis 190 cm groß, normale Statur, braune Augen. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose, Lederhandschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover mit auffallend weißer Schrift und eine schwarze Wollmütze. Über Mund und Nase trug er einen weißen Mundschutz.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 07231/186-4444.

Frank Otruba, Pressestelle

