Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Täter flüchtet mit Fahrrad

Pforzheim (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntagabend gegen 17.55 Uhr eine Scheibe eines geparkten VW Golf in der Bergstraße ein und entwendete einen im Pkw liegenden Geldbeutel mit geringen Mengen Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Wagnerstraße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet und mit einem dunkelfarbenen Fahrrad unterwegs war.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

