Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Radfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Tiefenbronn (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 572. Eine 79-jährige BMW Fahrerin befuhr die Leonberger Straße aus Richtung Tiefenbronn kommend und wollte nach rechts auf die Landesstraße 572 in Richtung Pforzheim abbiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt des 79-Jährigen, der mit seinem Rennrad auf der Würmtalstrecke ebenfalls in Richtung Pforzheim unterwegs war. Der Radfahrer wurde erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 79-Jährige durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug der Radfahrer keinen Helm.

Die Landesstraße 572 war bis 14.10 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell