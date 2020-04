Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Einbruch in Einkaufsmarkt

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte drangen am Sonntagfrüh gegen 05.30 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Hahnenstraße ein. Über eine Sicherheitsfirma wurde die Polizei über den stattfindenden Einbruch informiert. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere und entwendeten Tabakwaren in unbekannter Höhe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 96-0, in Verbindung zu setzen.

