Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Unfall mit Quad

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend wurden zwei Personen verletzt, die alleinbeteiligt mit ihrem Quad in Horb verunfallten. Die 21-jährige Quad-Lenkerin und deren 46 Jahre alte Mitfahrerin befuhren gegen 20.20 Uhr die Stadionstraße in Horb. Auf Höhe von Gebäude 22 kam das Quad aus bislang unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision stürzten beide Frauen vom Fahrzeug und schleuderten gegen den Schutzzaun einer Firma. Durch den Sturz wurde die Quad-Lenkerin leichtverletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Sozia erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Beide Personen trugen bei der Kollision keinen Helm. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Familienangehörige wegtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

