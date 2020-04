Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - 7-jähriger Junge nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Horb (ots)

Ein 7-jähriger Junge geriet am Samstagabend in der Hauptstraße in Waldachtal mit seinem Rad unter einen Pkw und wurde schwer verletzt.

Eine 44-jährige Autofahrerin befuhr gegen 18.20 Uhr die übergeordnete Hauptstraße in Richtung der Landstraße 354. Der aus einem untergeordneten Teilstück der Hauptstraße herausfahrende Junge übersah das von rechts kommende Auto. Der Bub wurde durch das Auto erfasst und trotz eingeleiteter Vollbremsung noch mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Der 7-Jähriger wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

