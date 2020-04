Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - An mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eisingen (ots)

Vermutlich mit einem Messer hat von Donnerstagabend auf Freitag ein bislang Unbekannter die Reifen an insgesamt vier Pkw zerstochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Täter durch den Seitenweg der Steiner Straße in Richtung Gässlesgärtle gegangen sein, wo er sich dann an den Autos zu schaffen machte. Bisher haben sich vier Geschädigte bei der Polizei gemeldet, bei denen jeweils ein Reifen zerstochen wurde. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bitte Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und mögliche weitere Geschädigte um ihre Meldung unter 07231/186-3211.

